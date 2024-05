Глава МИД Польши призвал разрешить ВСУ бить по территории России

23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия. 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. Он заявил, что отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.