Глава МИД Польши призвал разрешить ВСУ бить по территории России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Об этом пишет The Guardian.
Сикорский заявил, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Он также призвал голосовать за санкции Евросоюза и создание механизированной бригады ЕС численностью 5000 человек.
По словам главы ведомства, Польша готова поддержать общеевропейскую схему по возвращению уклонистов из Украины обратно на родину. Кроме того, Сикорский отметил, что Европе необходимо долгосрочное перевооружение, в котором решающую роль может сыграть Великобритания.
23 мая Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Как утверждают премьер-министры стран, Евросоюзу нужна новая «флагманская программа», такая как европейский щит ПВО. Они также попросили обсудить этот вопрос на саммите ЕС в конце июня.
Фон дер Ляйен в ответ на предложение призвала одновременно поддерживать Украину и укреплять оборону Евросоюза. Она отметила, что ЕС необходимо меньше раздробленности и общие проекты, подобные щиту ПВО.
23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия. 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. Он заявил, что отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.
«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», – прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.