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Греция и Польша попросили ЕС создать общий противовоздушный щит

Ведомости

Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС нужна новая «флагманская программа», такая как европейский щит ПВО, написали в письме премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его польский коллега Дональд Туск, по словам источника, знакомого с его содержанием. Лидеры двух стран также попросили обсудить этот вопрос на саммите ЕС в конце июня.

«Так давайте же продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять нашу оборону. Нам нужно меньше раздробленности и общие проекты. Например, щит противовоздушной обороны, предложенный Кириакосом Мицотакисом и Дональдом Туском», – написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Мицотакис поднял идею европейской оборонной инициативы во время встречи с Туском в Польше в апреле, сообщил Bloomberg представитель греческого правительства, который также подтвердил содержание письма. В феврале оба лидера подписали совместное письмо о поддержке от имени Европейской народной партии кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя комиссии.

22 мая стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией. Польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш назвал контракт еще одним актом сотрудничества Польши и США. Сделка оценивается в $960 млн и будет профинансирована за счет предоставленного американскими властями кредита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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