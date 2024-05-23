Греция и Польша попросили ЕС создать общий противовоздушный щит

Мицотакис поднял идею европейской оборонной инициативы во время встречи с Туском в Польше в апреле, сообщил Bloomberg представитель греческого правительства, который также подтвердил содержание письма. В феврале оба лидера подписали совместное письмо о поддержке от имени Европейской народной партии кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя комиссии.