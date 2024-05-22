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Польские власти закупили аэростаты у США для наблюдения за границей с РФ

Ведомости

Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

«Контракт на <…> аэростаты Barbara, четыре комплекта вместе со всей логистикой, всеми дополнительными элементами, связанными с их функционированием, был подписан сегодня. <…> Это соглашение определяет нашу безопасность», – сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения.

Косиняк-Камыш назвал контракт еще одним актом сотрудничества Польши и США. Сделка оценивается в $960 млн и будет профинансирована за счет предоставленного американскими властями кредита.

«Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать такую систему», – добавил вице-премьер.

Отмечается, что аэростаты дополнят действующие в Польше системы ПВО и наблюдения за берегом. Оборудование позволит обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и надводные установки на дальности более 300 км.

20 мая сообщалось, что Польша потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений на границе с Россией и Белоруссией. План, получивший название «Восточный щит», будет включать в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы. По словам премьер-министра Дональда Туска, правительство уже приступило к работе над проектом. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны», – подчеркнул он. Этот шаг предпринимается после того, как система защиты в виде 5,5-метрового забора, построенного предыдущей национал-консервативной администрацией в 2022 г., не привела к пресечению потока беженцев из третьих стран через Белоруссию.

21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что строительство стен на границе с РФ – отражение тех задач, которые ставит перед собой коллективный Запад во главе с США, а также признак небольшого ума. Запад, по мнению Лаврова, стремится забрать под свой контроль как можно больше пространств, используя шантаж, угрозы, санкции и ультиматумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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