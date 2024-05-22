Польские власти закупили аэростаты у США для наблюдения за границей с РФ

20 мая сообщалось, что Польша потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений на границе с Россией и Белоруссией. План, получивший название «Восточный щит», будет включать в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы. По словам премьер-министра Дональда Туска, правительство уже приступило к работе над проектом. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны», – подчеркнул он. Этот шаг предпринимается после того, как система защиты в виде 5,5-метрового забора, построенного предыдущей национал-консервативной администрацией в 2022 г., не привела к пресечению потока беженцев из третьих стран через Белоруссию.