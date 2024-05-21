Лавров назвал «признаком небольшого ума» строительство стен на границе с РФ

«Это отражение, знаете, небольшого ума на самом деле. И это отражение тех задач, которые ставит перед собой коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами на мировой арене, в том числе на Евразийском континенте», – пояснил глава МИДа, добавив, что Запад любит строить стены и опускать железный занавес.