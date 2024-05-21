Лавров назвал «признаком небольшого ума» строительство стен на границе с РФ
Строительство стен на границе с РФ – отражение тех задач, которые ставит перед собой коллективный Запад во главе с США, а также признак небольшого ума. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.
Запад, по мнению Лаврова, стремится забрать под свой контроль как можно больше пространств, используя шантаж, угрозы, санкции и ультиматумы.
«Это отражение, знаете, небольшого ума на самом деле. И это отражение тех задач, которые ставит перед собой коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами на мировой арене, в том числе на Евразийском континенте», – пояснил глава МИДа, добавив, что Запад любит строить стены и опускать железный занавес.
Строительство железного решетчатого забора, закрытого сверху колючей проволокой, началось на восточном пограничном пункте между Россией и Финляндией осенью 2023 г. Первые 3 км забора были построены 26 октября.