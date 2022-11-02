Польша начала строительство заграждения на границе с Россией

«Из-за того что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — объявил Блащак (цитата по «РИА Новости»).