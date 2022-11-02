Польша начала строительство заграждения на границе с Россией
Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Из-за того что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — объявил Блащак (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.
О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще в феврале заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.
Об аналогичном решении ранее заявили власти Финляндии. Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса