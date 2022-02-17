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Минобороны Польши заявило о планах построить стену на границе с Россией

Ведомости

Погранслужба Польши планирует построить стену на границе с Россией, заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

Он также уточнил, что строительство пока не начато — это только планы на долгосрочную перспективу. «Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили об этом, и это записано в планах пограничной охраны. Мы хотим, чтобы наши границы были лучше укреплены самым современным способом», — подчеркнул Скуревич.

Как пояснил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, на российско-польской границе уже построен забор со стороны российского региона, со стороны Польши его нет, однако польская сторона действительно планирует его возвести. Он также уточнил, что, скорее всего, речь будет идти о строительстве забора, а не стены.

В начале января Польша подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Белоруссией протяженностью 186 км. В общей сложности власти республики намерены потратить на проект $160 млн. Это произошло на фоне миграционного кризиса, который обострился между странами, а также прибалтийскими республиками летом 2021 г. Всего за прошедший год было зафиксировано около 40 000 попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии.

В 2017 г. о планах построить заграждение на границе с Калининградской областью заявляли в Литве. Тогда губернатор региона Антон Алиханов предложил прибалтийской республике поставлять кирпичи для ее строительства. Позже Литва построила на границе с российским регионом проволочный забор со средствами электронного контроля. Эстония также анонсировала проект строительства заграждения на границе с Россией, однако он не был реализован до конца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных