Минобороны Польши заявило о планах построить стену на границе с Россией
Погранслужба Польши планирует построить стену на границе с Россией, заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.
Он также уточнил, что строительство пока не начато — это только планы на долгосрочную перспективу. «Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили об этом, и это записано в планах пограничной охраны. Мы хотим, чтобы наши границы были лучше укреплены самым современным способом», — подчеркнул Скуревич.
Как пояснил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, на российско-польской границе уже построен забор со стороны российского региона, со стороны Польши его нет, однако польская сторона действительно планирует его возвести. Он также уточнил, что, скорее всего, речь будет идти о строительстве забора, а не стены.
В начале января Польша подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Белоруссией протяженностью 186 км. В общей сложности власти республики намерены потратить на проект $160 млн. Это произошло на фоне миграционного кризиса, который обострился между странами, а также прибалтийскими республиками летом 2021 г. Всего за прошедший год было зафиксировано около 40 000 попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии.
В 2017 г. о планах построить заграждение на границе с Калининградской областью заявляли в Литве. Тогда губернатор региона Антон Алиханов предложил прибалтийской республике поставлять кирпичи для ее строительства. Позже Литва построила на границе с российским регионом проволочный забор со средствами электронного контроля. Эстония также анонсировала проект строительства заграждения на границе с Россией, однако он не был реализован до конца.