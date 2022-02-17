Минобороны Польши заявило о планах построить стену на границе с Россией

Он также уточнил, что строительство пока не начато — это только планы на долгосрочную перспективу. «Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили об этом, и это записано в планах пограничной охраны. Мы хотим, чтобы наши границы были лучше укреплены самым современным способом», — подчеркнул Скуревич.