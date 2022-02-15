МИД РФ оценил инициативу Польши о диалоге по безопасности в рамках ОБСЕ
Россия считает интересной инициативу Польши о возобновлении диалога по евробезопасности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.
«В контексте поиска путей преодоления растущей напряженности в Евроатлантике мы обсудили инициативу польского председательства, которое предложило начать в ОБСЕ неформальный возобновленный диалог по евробезопасности», — сказал Лавров.
Он добавил, что в Москве считают это предложение интересным, поскольку оно показывает понимание существующих проблем и желание их решать. При этом, сделал оговорку министр, на сегодня главным приоритетом является диалог России с США и НАТО по гарантиям безопасности, которых требует Москва.
Польша, которая возглавляет ОБСЕ с начала года, 8 февраля представила собственную инициативу о запуске в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности». Российская делегация выступила против, заявив, что проект дублирует существующие переговорные форматы в ОБСЕ по темам военно-политической стабильности в Европе.
Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Как отметил ранее Лавров, по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.
При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г. Проект ответа России был представлен Лавровым президенту Владимиру Путину 14 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин концептуально одобрил проект и сейчас дипломаты «дорабатывают документ».
Та стремительность, с которой Североатлантический альянс поменял свою позицию по нежеланию обсуждать с РФ ограничение вооружений в Европе, говорит о том, что «не все потеряно», заявил в понедельник Лавров. «Они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать с НАТО и США их предложения по контролю над вооружениями.
Он пояснил, что еще в 2019 г. Россия предложила ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности и предлагала обсуждать эту тему, но ее «даже слушать не захотели».