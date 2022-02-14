Лавров выступил за переговоры, а Шойгу объявил о прекращении части учений

Единороссы задумались о статусе Донбасса

14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления нижней палаты, которое может запустить процесс обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В постановлении, разработанном единороссами, предлагается направить в МИД проект обращения к главе государства, которое 19 января уже внесли в Госдуму депутаты КПРФ.

Ни один документ не попадает к президенту напрямую без рассмотрения профильным ведомством, говорит депутат «Единой России» Виктор Водолацкий. То есть, по его словам, единороссы просто ускоряют процедуру. В любом случае «позицию по признанию ДНР и ЛНР формирует президент», сказал «Ведомостям» источник в совете Госдумы.