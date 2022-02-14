Лавров выступил за переговоры, а Шойгу объявил о прекращении части учений

Лавров выступил за переговоры, а Шойгу объявил о прекращении части ученийЭто может означать осторожный поворот к деэскалации, считают эксперты
Встречи, которые Владимир Путин 14 февраля провел с ключевыми министрами президентского блока – Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, – были посвящены напряженной международной ситуации. Они прошли накануне даты так называемого «вторжения» России на Украину, которую настойчиво называли западные СМИ, начиная с Bloomberg, а также визита к Путину канцлера Германии Олафа Шольца.
Лавров – за переговоры
Первым вопрос внешней безопасности в дипломатическом контексте Путин обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Президент попросил представить предложения о реакции России на полученные от США и НАТО ответы «на наши озабоченности, связанные с бесконечным <...> и очень опасным расширением НАТО на восток – теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину».
Россия направила проекты договоров о безопасности в Европе США и НАТО в конце декабря 2021 г., а получила ответ в конце января. Лавров, как и Путин, констатировал, что на главные российские предложения – о нерасширении НАТО на Украину и Грузию, возврате инфраструктуры блока к состоянию 1997 г. – от США получен неудовлетворительный ответ. При этом конструктивные переговоры возможны по отдельным и не таким принципиальным вопросам, следовало из ответа Лаврова, к примеру по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Единороссы задумались о статусе Донбасса
14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления нижней палаты, которое может запустить процесс обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В постановлении, разработанном единороссами, предлагается направить в МИД проект обращения к главе государства, которое 19 января уже внесли в Госдуму депутаты КПРФ.
Ни один документ не попадает к президенту напрямую без рассмотрения профильным ведомством, говорит депутат «Единой России» Виктор Водолацкий. То есть, по его словам, единороссы просто ускоряют процедуру. В любом случае «позицию по признанию ДНР и ЛНР формирует президент», сказал «Ведомостям» источник в совете Госдумы.
Российский ответ на все предложения США и НАТО, по словам Лаврова, уже готов. При этом министр считает необходимым продолжать переговоры по безопасности в Европе, сказал он Путину. Более того, когда президент спросил министра, есть ли у российской стороны шанс договориться с США и НАТО «по ключевым вопросам» или это просто попытка втянуть Россию «в бесконечный переговорный процесс», Лавров заверил, что МИД предупреждает «о недопустимости бесконечного ведения разговоров». Но такой шанс есть всегда, добавил он.
12 февраля российский президент по телефону обсуждал этот вопрос с американским коллегой Джо Байденом и Путин обещал, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения, говорил помощник президента Юрий Ушаков, отмечая, что они не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив.
Сказанное Лавровым и Путиным следует воспринимать как сигнал Западу о том, что тот занимается ненужной паникой, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Таким образом, Москва «солидно и весомо» заявляет о желании продолжить диалог: «Это можно воспринимать как начало деэскалации». Лавров, пояснил Лукьянов, констатировал наличие позитивных и негативных моментов в переговорах, «как бы раскритиковал непонятную истерику западных стран».
Все принятые Россией меры ограничились только военными учениями, пусть масштабными и повсеместными. Однако реакция Запада на них была такой бурной, что привлеченного внимания теперь хватает с лихвой, резюмирует Лукьянов.
Шойгу сворачивает учения
Вслед за Лавровым, согласно сообщению на сайте Кремля, Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Сначала тот доложил верховному главнокомандующему об инциденте с предположительно американской подлодкой 12 февраля в российских территориальных водах у курильского острова Уруп.
После этого Шойгу также рассказал, что происходит с учениями, которые вызвали беспокойство западных стран, и, судя по его словам, часть маневров скоро завершится. «Учения проводит и Западный военный округ <...> [Учения проходят] фактически на всех флотах: это и Баренцево море, и Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот, – доложил министр. – Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время».
По словам источника, близкого к Минобороны, очевидно, что речь идет в том числе об учениях в Белоруссии, которые официально заканчиваются 20 февраля.
14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и Путин сделают специальное заявление об этих учениях, которые проводились совместно. Встреча президентов пройдет до конца недели, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Позитивный сигнал»
Заявления Шойгу и Лаврова как минимум можно трактовать как нежелание идти по пути эскалации, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. С большей уверенностью о деэскалации можно будет говорить, когда Россия даст официальный ответ на соображения Запада по гарантиям безопасности, но сказанное Шойгу и Лавровым – это «позитивный сигнал», уверен он.
Ряд предложений Запада действительно соответствуют инициативам, которые Москва продвигает, добавил Кортунов. Среди этих инициатив – диалог о размещении ракет средней дальности в Европе, инспекция систем ПРО в Румынии и Польше, восстановление работы совета Россия – НАТО и др. Признание актуальности этих тем на Западе можно воспринимать как крупную внешнеполитическую победу Москвы, резюмирует Кортунов.
На фоне встреч Путина с Лавровым и Шойгу курс российской валюты по отношению к доллару укрепился, свидетельствуют данные Мосбиржи. К вечеру понедельника курс доллара по отношению к рублю снизился на 60 коп. до 76,56 руб. Курс евро по отношению к рублю снизился на 1,03 руб. до 86,5 руб. Российский рынок акций начал неделю с падения: индекс Мосбиржи в течение дня терял до 4%, его долларовый аналог РТС падал более чем на 5%. Но после встреч президента с министрами к концу основной торговой сессии индексы замедлили падение: индекс Мосбиржи закрылся на минус 1,84%, РТС – падением на 3%.
Среди голубых фишек в течение дня сильнее всего падали акции Сбербанка (-1,47% к концу торгов), расписки головной компании «Тинькофф банка» TCS Group (-2,3%), к концу дня к ним присоединились бумаги «Алросы», упавшие на 1,7%. Против рыночного тренда больше всех выросли бумаги «Полюса» (3,86%), Polymetal (3,85%), «Новатэка» (3,58%), «Яндекса» (2,86%) и НЛМК (2,67%).
В подготовке статьи участвовала Екатерина Литова