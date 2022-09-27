Газета
Общество

На границе России и Финляндии в течение 2-3 лет может появиться забор

Ведомости

В Финляндии могут построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет, об этом сообщила местная газета Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную службу республики.

«[В районе юго-восточной границы] наибольший риск незаконного проникновения и самый большой трансграничный трафик. В других частях восточной границы забор должен быть установлен в основном возле официальных пунктов пересечения границы», — сообщил начальник погранслужбы Паси Костамоваара (цит. по Helsinki Times).

Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.

По информации издания, расчеты уже завершены. Стоимость строительства забора оценивается в несколько сотен миллионов евро. По словам Костамоваары, в эту сумму также входит техническое обслуживание ограждения, мониторинг границы и необходимая для этого инфраструктура. В погранслужбе объясняют этот шаг необходимостью предотвратить незаконное пересечение границы.

Ожидается, что строительство забора займет около двух-трех лет. В первую очередь будет возведен пробный участок ограждения — это произойдет зимой-весной следующего года. Остальная же часть будет построена с учетом опыта «тестового» участка.

Ранее по теме: Финляндия не будет предоставлять убежище уклоняющимся от армии россиянам

На прошлой неделе президент Финляндии принял решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных