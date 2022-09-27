На границе России и Финляндии в течение 2-3 лет может появиться забор

По информации издания, расчеты уже завершены. Стоимость строительства забора оценивается в несколько сотен миллионов евро. По словам Костамоваары, в эту сумму также входит техническое обслуживание ограждения, мониторинг границы и необходимая для этого инфраструктура. В погранслужбе объясняют этот шаг необходимостью предотвратить незаконное пересечение границы.