На границе России и Финляндии в течение 2-3 лет может появиться забор
В Финляндии могут построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет, об этом сообщила местная газета Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную службу республики.
«[В районе юго-восточной границы] наибольший риск незаконного проникновения и самый большой трансграничный трафик. В других частях восточной границы забор должен быть установлен в основном возле официальных пунктов пересечения границы», — сообщил начальник погранслужбы Паси Костамоваара (цит. по Helsinki Times).
Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.
По информации издания, расчеты уже завершены. Стоимость строительства забора оценивается в несколько сотен миллионов евро. По словам Костамоваары, в эту сумму также входит техническое обслуживание ограждения, мониторинг границы и необходимая для этого инфраструктура. В погранслужбе объясняют этот шаг необходимостью предотвратить незаконное пересечение границы.
Ожидается, что строительство забора займет около двух-трех лет. В первую очередь будет возведен пробный участок ограждения — это произойдет зимой-весной следующего года. Остальная же часть будет построена с учетом опыта «тестового» участка.
На прошлой неделе президент Финляндии принял решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
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