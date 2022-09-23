Финляндия ограничит въезд в страну и выдачу виз россиянам
В Финляндии приняли решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз, следует из сообщения на сайте президента Финляндии Саули Ниинистё.
«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в заявлении.
Премьер-министр страны Санна Марин накануне заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. Она отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. Марин уточнила, что правительство уже работает над этим.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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