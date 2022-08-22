Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Марин оказалась в центре скандала после того, как в общественный доступ попали видео с вечеринки, на которой она отдыхала в свободное от работы время, как подчеркнула сама премьер-министр. По данным местных СМИ, одно из видео с участием Марин было снято в частной резиденции, где она находилась в окружении своих друзей, в том числе финских знаменитостей. На другом видео Марин была уже в ночном клубе и находилась в компании «не своего мужа».