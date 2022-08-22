Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Премьер-министр Финляндии Санна Марин, у которой взяли тест на содержание наркотических веществ в крови три дня назад, получила отрицательный результат, сообщила пресс-служба кабмина Финляндии.
«Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 г., не обнаружил наркотиков», — сказано в сообщении. Уточняется, что она сама оплачивала расходы на проведение теста.
Марин оказалась в центре скандала после того, как в общественный доступ попали видео с вечеринки, на которой она отдыхала в свободное от работы время, как подчеркнула сама премьер-министр. По данным местных СМИ, одно из видео с участием Марин было снято в частной резиденции, где она находилась в окружении своих друзей, в том числе финских знаменитостей. На другом видео Марин была уже в ночном клубе и находилась в компании «не своего мужа».
Однако СМИ и политики увидели опасность не в том, что она отдыхала, а в выражении, которое можно услышать на одном из видео, его переводят двояко: окружение Марин называет себя либо «ликерной бандой», либо «мучной» — последнее выражение часто используется в отношении тех, кто употребляет наркотики. В результате депутаты парламента призвали премьер-министра сдать тест. Она назвала это требование несправедливым, подчеркнув, что даже в молодые годы не увлекалась наркотиками, но согласилась сдать кровь.
Это не первый скандал, разразившийся вокруг Марин на одной из вечеринок. Так, в декабре прошлого года она оставила дома служебный телефон, направляясь в ночной клуб, из-за чего пропустила сообщение о контакте с инфицированным коронавирусом и вовремя не ушла на самоизоляцию.
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