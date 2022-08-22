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Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Ведомости

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, у которой взяли тест на содержание наркотических веществ в крови три дня назад, получила отрицательный результат, сообщила пресс-служба кабмина Финляндии. 

«Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 г., не обнаружил наркотиков», — сказано в сообщении. Уточняется, что она сама оплачивала расходы на проведение теста. 

Марин оказалась в центре скандала после того, как в общественный доступ попали видео с вечеринки, на которой она отдыхала в свободное от работы время, как подчеркнула сама премьер-министр. По данным местных СМИ, одно из видео с участием Марин было снято в частной резиденции, где она находилась в окружении своих друзей, в том числе финских знаменитостей. На другом видео Марин была уже в ночном клубе и находилась в компании «не своего мужа».

Однако СМИ и политики увидели опасность не в том, что она отдыхала, а в выражении, которое можно услышать на одном из видео, его переводят двояко: окружение Марин называет себя либо «ликерной бандой», либо «мучной» — последнее выражение часто используется в отношении тех, кто употребляет наркотики. В результате депутаты парламента призвали премьер-министра сдать тест. Она назвала это требование несправедливым, подчеркнув, что даже в молодые годы не увлекалась наркотиками, но согласилась сдать кровь.

Это не первый скандал, разразившийся вокруг Марин на одной из вечеринок. Так, в декабре прошлого года она оставила дома служебный телефон, направляясь в ночной клуб, из-за чего пропустила сообщение о контакте с инфицированным коронавирусом и вовремя не ушла на самоизоляцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных