Финляндия не будет предоставлять убежище уклоняющимся от армии россиянам

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Путин также подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.