Финляндия не будет предоставлять убежище уклоняющимся от армии россиянам
Отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии, об этом сообщил глава МИДа страны Пекка Хаависто во время брифинга, посвященного новым мерам в сфере визовых отношений с Россией.
«Считаю, что отказ от прохождения военной службы в связи с призывом [в рамках объявленной в России частичной мобилизации] не является достаточным основанием для того, чтобы запрашивать убежище [в Финляндии]», — сказал он (цит. по ТАСС).
Помимо этого сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё также принял решение об ограничении въезда в страну для россиян с шенгенскими визами любых стран и выдачи виз «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».
Ранее в МИД Латвии также сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто стремится избежать частичной мобилизации в России, «из соображений безопасности».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Путин также подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.
Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил.
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