Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации. Такое решение принято из соображений безопасности, написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
«В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — заявил он.
С 19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС. При этом власти стран уточняли, что по-прежнему будут выдавать визы россиянам в гуманитарных и дипломатических целях.
Такое решение страны Балтии и Польша приняли после пражской встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в конце августа. Тогда запрет на въезд для граждан России поддержали не все страны – члены союза. В итоге европейские власти пришли к компромиссу и отказались от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
При этом в Госдуме отметили, что ограничивать передвижение военнообязанных не планируют. В Ростуризме также заверили, что граждане России могут свободно выехать из страны. Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщили, что продолжают продавать билеты без ограничений.
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