Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации россиянам

Такое решение страны Балтии и Польша приняли после пражской встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в конце августа. Тогда запрет на въезд для граждан России поддержали не все страны – члены союза. В итоге европейские власти пришли к компромиссу и отказались от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно.