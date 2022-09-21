В Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву.