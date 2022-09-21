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В Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией

Ведомости

Евросоюз с Россией не воюет, а поддерживает Украину в защите независимости и территориальной целостности, заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов выступление президента России Владимира Путина.

«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — заявил ТАСС Стано.

Он назвал объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации сигналом о том, что Россия якобы заинтересована в «продолжении войны».

«Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне», — заявил Стано.

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Ранее первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, пояснил Кириенко.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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