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Эстония разместит систему мониторинга БПЛА и 15 радаров на границе с Россией

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Эстония создаст систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместит 15 радаров на границе с Россией, передает газета Postimees.

«Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов», — заявил оперативный руководитель приграничной Идаской префектуры Тарво Круупа.

По его словам, одним из «подходящих мест» для наблюдения за дронами станет локация, на которой находился ранее демонтированный памятник танку Т-34 в честь освобождения Нарвы в 1944 г. от войск нацистского вермахта советскими воинами.

Ранее стало известно, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.

Об аналогичном решении ранее заявили власти Финляндии. Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных