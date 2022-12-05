Эстония разместит систему мониторинга БПЛА и 15 радаров на границе с Россией
Эстония создаст систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместит 15 радаров на границе с Россией, передает газета Postimees.
«Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов», — заявил оперативный руководитель приграничной Идаской префектуры Тарво Круупа.
По его словам, одним из «подходящих мест» для наблюдения за дронами станет локация, на которой находился ранее демонтированный памятник танку Т-34 в честь освобождения Нарвы в 1944 г. от войск нацистского вермахта советскими воинами.
Ранее стало известно, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.
Об аналогичном решении ранее заявили власти Финляндии. Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.
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