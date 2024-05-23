NYT: Блинкен хочет предложить Байдену разрешить Украине удары по территории РФ

По данным газеты, дискуссия о возможности снятия запрета сейчас идет внутри администрации президента, но Блинкен пока не представил инициативу Байдену. NYT отмечает, что предложение все еще находится на стадии формирования и неясно, сколько человек из ближайшего окружения Байдена поддержат такой шаг.