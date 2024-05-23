NYT: Блинкен хочет предложить Байдену разрешить Украине удары по территории РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, дискуссия о возможности снятия запрета сейчас идет внутри администрации президента, но Блинкен пока не представил инициативу Байдену. NYT отмечает, что предложение все еще находится на стадии формирования и неясно, сколько человек из ближайшего окружения Байдена поддержат такой шаг.
Источники издания, участвовавшие в обсуждении, заявили, что позиция госдепа по возможности ударов Киева по территории России изменилась на фоне ситуации на харьковском направлении, которая обернулась для ВСУ «разрушительными результатами».
Российская армия разместила вооружение у границы с Украиной, что способствует продвижению ВС РФ под Харьковом, утверждает NYT. Такая тактика якобы была выбрана, поскольку Москва знает, что ВСУ не могут применить в ответ американское вооружение, отмечает газета.
22 мая группа конгрессменов США направила министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор».
В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.
В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к более непосредственному участию в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы. В Кремле сочли его слова истерикой на фоне крайне неблагоприятной для ВСУ ситуации.