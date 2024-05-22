Песков: Вашингтон нацелен на провоцирование «войны до последнего украинца»
Конгресс США нацелен на эскалацию конфликта на Украине вплоть до «последнего украинца», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца», – заявил он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв 13 членов конгресса разрешить украинским военным наносить удары по территории РФ американским оружием.
22 мая министру обороны США Ллойду Остину было направлено письмо от конгрессменов, в котором законодатели просят разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме также отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор» при помощи оружия американского производства.
15 мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по российской территории вооружениями американского производства. Собеседники издания уточнили, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не намерена менять свою позицию.