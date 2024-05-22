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Песков: Вашингтон нацелен на провоцирование «войны до последнего украинца»

Ведомости

Конгресс США нацелен на эскалацию конфликта на Украине вплоть до «последнего украинца», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца», – заявил он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв 13 членов конгресса разрешить украинским военным наносить удары по территории РФ американским оружием.

22 мая министру обороны США Ллойду Остину было направлено письмо от конгрессменов, в котором законодатели просят разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме также отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор» при помощи оружия американского производства.

15 мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по российской территории вооружениями американского производства. Собеседники издания уточнили, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не намерена менять свою позицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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