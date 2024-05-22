Песков: Вашингтон нацелен на провоцирование «войны до последнего украинца»

«В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца», – заявил он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв 13 членов конгресса разрешить украинским военным наносить удары по территории РФ американским оружием.