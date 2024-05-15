Киев намерен убедить Вашингтон разрешить удары по территории РФ вооружениями США
Депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по российской территории вооружениями американского производства, передает газета Politico со ссылкой на источники.
Депутаты пытаются заручиться поддержкой конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом. По их мнению, невозможность использования американского вооружения для ударов по территории России «сковывает» Украину.
Собеседники издания уточнили, что администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не намерена менять свою позицию.
«Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на российскую территорию», – заметил неназванный американский чиновник.
10 мая Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн.
В этот же день Politico со ссылкой на источники сообщила, что в новый пакет военной помощи войдут системы ПВО Patriot и боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Stinger, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и др.
24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
В Кремле ранее неоднократно говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.