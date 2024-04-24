Пентагон опубликовал состав нового пакета военной помощи Украине

В пакет вошли ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M, зенитные ракеты Stinger, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему, включая патроны для противодействия беспилотным летательным системам, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и улучшенные боеприпасы двойного назначения, 105-мм артиллерийские и 60-мм минометные снаряды. Также на Украину планируется отправить БМП Bradley, противоминные машины (MRAP), многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV), транспортные средства материально-технического обеспечения и тактические машины для буксировки оборудования.