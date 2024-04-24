Пентагон опубликовал состав нового пакета военной помощи Украине
В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение. Список опубликован на сайте Пентагона.
В пакет вошли ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M, зенитные ракеты Stinger, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему, включая патроны для противодействия беспилотным летательным системам, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и улучшенные боеприпасы двойного назначения, 105-мм артиллерийские и 60-мм минометные снаряды. Также на Украину планируется отправить БМП Bradley, противоминные машины (MRAP), многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV), транспортные средства материально-технического обеспечения и тактические машины для буксировки оборудования.
В списке также значатся ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для аэродромного обеспечения, противотанковые мины, противопехотные боеприпасы Claymore, боеприпасы для разминирования препятствий, приборы ночного видения, а также различные запчасти, полевое и учебное снаряжение и другое вспомогательное оборудование.
В пакете не обозначены отдельно ракеты ATACMS. Агентство Reuters написало, что Соединенные Штаты в последние недели тайно поставляли их Украине. ATACMS содержались в пакете военной помощи Украине на $300 млн, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. По данным агентства, они были дважды использованы против российских целей.
24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Байден также заявил, что США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов. Они направят пакет вооружений на сумму $1 млрд.