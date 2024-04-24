Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине

Байден подписал пакет законов об оказании помощи УкраинеПоставки вооружений начнутся в ближайшие часы, заявил он
Президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Об этом сообщает CNN.
Байден также заявил, что США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов. Они направят пакет вооружений на сумму $1 млрд. В Пентагоне сообщили, что в него вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.
Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. За инициативу проголосовали 79 сенаторов, против выступили 18.
Ранее Reuters со ссылкой на официальных представителей США писал, что пакет помощи будет включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу. Ракеты, как и остальная военная помощь, будут взяты из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).
Помощь Украине, Израилю, Тайваню и на нужды пограничной безопасности единым пакетом продвигал президент США Джо Байден с конца октября 2023 г. Тогда он запросил на это около $106 млрд, из которых $61 млрд – военная помощь Украине. Но наиболее близкие к бывшему президенту Дональду Трампу консерваторы в Республиканской партии мешали прохождению пакета.
Законопроект предусматривает не просто выделение финансовой помощи на возвратной основе, но и составление четкого многолетнего плана со стороны военного руководства США касательно стратегии в украинском конфликте.
У нового американского пакета военной помощи для Украины две особенности, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак.
Он ориентирован на поддержание и замену западных образцов вооружений, а также предоставляются средства оперативно-тактического поражения, такие как ракетно-артиллерийские системы по типу «земля – земля», бомбы JDAM и дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм. В предыдущих пакетах их приходилось «выбивать», а здесь все в него уже включено по умолчанию. «Также следует обратить внимание на средства, выделенные на т. н. "операции США в регионе". То есть они предоставляют логистику и разведывательные данные», – подчеркнул эксперт.
Это серьезный пакет военной помощи, который создаст дополнительные сложности на поле боя, но в целом вряд ли изменит общую ситуацию, резюмировал Шкробтак.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.
В Кремле ранее заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев. Кроме того, он заявил, что подход России к защите своих регионов останется неизменным на фоне возможной поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS: буферная зона будет отодвинута.