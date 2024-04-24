Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине

Он ориентирован на поддержание и замену западных образцов вооружений, а также предоставляются средства оперативно-тактического поражения, такие как ракетно-артиллерийские системы по типу «земля – земля», бомбы JDAM и дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм. В предыдущих пакетах их приходилось «выбивать», а здесь все в него уже включено по умолчанию. «Также следует обратить внимание на средства, выделенные на т. н. "операции США в регионе". То есть они предоставляют логистику и разведывательные данные», – подчеркнул эксперт.