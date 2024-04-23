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СМИ: Пентагон готовится направить Украине военную помощь на сумму $1 млрд

Ведомости

Пентагон готовится направить Украине военную помощь в размере $1 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официальных представителей США.

Ожидается, что первый пакет помощи будет включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу. 

Обсуждаемый текст требует предоставления ракет ATACMS «как можно скорее», если Байден не сочтет, что это нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Ракеты, как и остальная военная помощь, будут взяты из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).

Ранее пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате США. Украине будет выделен $61 млрд.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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