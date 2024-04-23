СМИ: Пентагон готовится направить Украине военную помощь на сумму $1 млрд

Обсуждаемый текст требует предоставления ракет ATACMS «как можно скорее», если Байден не сочтет, что это нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Ракеты, как и остальная военная помощь, будут взяты из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).