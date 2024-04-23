СМИ: Пентагон готовится направить Украине военную помощь на сумму $1 млрд
Пентагон готовится направить Украине военную помощь в размере $1 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официальных представителей США.
Ожидается, что первый пакет помощи будет включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу.
Обсуждаемый текст требует предоставления ракет ATACMS «как можно скорее», если Байден не сочтет, что это нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Ракеты, как и остальная военная помощь, будут взяты из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).
Ранее пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате США. Украине будет выделен $61 млрд.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.