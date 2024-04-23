Пакет законопроектов о помощи прошел процедурное голосование в Сенате США
Пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате США, его объем составил $95 млрд. Об этом пишет Associated Press.
В пакет входит $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, $8 млрд для Тайваня, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Военная помощь Украине подразумевает конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. Также будут введены дополнительные санкции в отношении Китая.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.
После начала боевых действий на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.