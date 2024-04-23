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Пакет законопроектов о помощи прошел процедурное голосование в Сенате США

Ведомости

Пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате США, его объем составил $95 млрд. Об этом пишет Associated Press.

В пакет входит $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, $8 млрд для Тайваня, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Военная помощь Украине подразумевает конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. Также будут введены дополнительные санкции в отношении Китая.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.

После начала боевых действий на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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