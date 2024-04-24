Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине в размере $61 млрд
Сенат конгресса США вслед за палатой представителей поддержал законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. Трансляцию заседания вел C-SPAN.
За инициативу проголосовали 79 сенаторов, против выступили 18. Ранее пакет законопроектов по предоставлению помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в сенате.
Президент США Джо Байден заявил, что подпишет одобренный проект 24 апреля. Отправка вооружения и военной техники на Украину начнется уже на этой неделе, добавил он.
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине 20 апреля. Средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.