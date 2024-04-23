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Кирби заявил, что ситуация в Донбассе развивается не в пользу Украины

Ведомости

Боевые действия в Донбассе развиваются не в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он.

Он также подчеркнул, что наблюдавшийся ранее отказ конгресса США возобновлять финансирование помощи Украине привел к поражениям на поле боя.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.

Reuters писал, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительном финансировании Украины слишком поздно для Киева. На фоне нехватки материальных средств ВСУ потеряли инициативу в октябре 2023 г. С того момента из-за дефицита артиллерии украинские войска отступили, а у России было время подготовиться к наступлению, которое якобы ожидается в конце весны или начале лета 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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