Кирби заявил, что ситуация в Донбассе развивается не в пользу Украины
Боевые действия в Донбассе развиваются не в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.
«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он.
Он также подчеркнул, что наблюдавшийся ранее отказ конгресса США возобновлять финансирование помощи Украине привел к поражениям на поле боя.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.
Reuters писал, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительном финансировании Украины слишком поздно для Киева. На фоне нехватки материальных средств ВСУ потеряли инициативу в октябре 2023 г. С того момента из-за дефицита артиллерии украинские войска отступили, а у России было время подготовиться к наступлению, которое якобы ожидается в конце весны или начале лета 2024 г.