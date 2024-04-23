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Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине

Ведомости

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительном финансировании Украины слишком поздно для Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

По словам одного из них, на фоне нехватки материальных средств ВСУ потеряли инициативу в октябре 2023 г. С того момента из-за дефицита артиллерии украинские войска отступили, а у России было время подготовиться к наступлению, которое якобы ожидается в конце весны или начале лета 2024 г., добавил собеседник агентства.

Аналитики отмечают, что уже согласованная помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина. Кроме того, по их словам, нет гарантий, что после одобрения инициативы Киев получит еще какую-либо поддержку.

Неназванный американский чиновник заявил Reuters, что США могут отправить на Украину боеприпасы, перехватчики для ПВО и оружие дальнего радиуса в течение нескольких дней после подписания закона президентом США Джо Байденом. Собеседник подчеркнул, что с американской стороны не будет никаких задержек или препятствий.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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