Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине

По словам одного из них, на фоне нехватки материальных средств ВСУ потеряли инициативу в октябре 2023 г. С того момента из-за дефицита артиллерии украинские войска отступили, а у России было время подготовиться к наступлению, которое якобы ожидается в конце весны или начале лета 2024 г., добавил собеседник агентства.