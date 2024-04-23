Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительном финансировании Украины слишком поздно для Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.
По словам одного из них, на фоне нехватки материальных средств ВСУ потеряли инициативу в октябре 2023 г. С того момента из-за дефицита артиллерии украинские войска отступили, а у России было время подготовиться к наступлению, которое якобы ожидается в конце весны или начале лета 2024 г., добавил собеседник агентства.
Аналитики отмечают, что уже согласованная помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина. Кроме того, по их словам, нет гарантий, что после одобрения инициативы Киев получит еще какую-либо поддержку.
Неназванный американский чиновник заявил Reuters, что США могут отправить на Украину боеприпасы, перехватчики для ПВО и оружие дальнего радиуса в течение нескольких дней после подписания закона президентом США Джо Байденом. Собеседник подчеркнул, что с американской стороны не будет никаких задержек или препятствий.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.