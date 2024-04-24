Песков подтвердил позицию России по созданию санитарной зоны

Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны. В тот же день Песков пояснил, что обезопасить регионы РФ можно только, создав некий коридор или буферную зону, чтобы любые средства, которые Украина может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.