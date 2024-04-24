Песков подтвердил позицию России по созданию санитарной зоны
Подход России к защите своих регионов останется неизменным на фоне возможной поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS – буферная зона будет отодвинута. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о реакции Кремля на выделение Киеву со стороны США очередной партии оружия.
«Да, в этом смысле ничего не изменилось», – сказал Песков.
23 апреля пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел голосование в сенате США. Киеву будет выделен $61 млрд. Как сообщил Reuters, первый пакет помощи может включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты ATACMS дальностью до 300 км для поражения целей глубоко в тылу.
На вопрос СМИ, рассматривается ли вариант ударов по путям транспортировки западных вооружений на Украину, Песков рекомендовал обратиться в Минобороны РФ.
«Этот вопрос, который больше относится к компетенции наших Вооруженных сил, которые проводят специальную военную операцию, поэтому здесь мы некомпетентны что-либо говорить на этот счет», – ответил представитель Кремля.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины начали регулярно атаковать российские регионы, также украинские диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. 5 апреля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в ходе брифинга сообщил, что только за первые три месяца этого года от ударов по территории страны погиб 201 мирный житель.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия может создать санитарную зону на территории Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Он не стал уточнять, какой может быть глубина санитарной зоны. В тот же день Песков пояснил, что обезопасить регионы РФ можно только, создав некий коридор или буферную зону, чтобы любые средства, которые Украина может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.