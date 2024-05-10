Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн
Президент США Джо Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Настоящим я поручаю государственному секретарю распорядиться о выделении до $400 млн на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи Украине», – говорится в заявлении Байдена.
Ранее 10 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что в новый пакет военной помощи войдут системы ПВО Patriot и боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Stinger, бронеавтомобили MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы.
24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
В Кремле ранее неоднократно говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.