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Группа конгрессменов попросила Пентагон разрешить ВСУ удары оружием США по РФ

Ведомости

Группа американских конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. Об этом говорится в письме законодателей, направленном Остину. Письмо подписали 13 конгрессменов.

«Необходимо, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена позволила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», – сказано в документе. 

Отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор» при помощи оружия американского производства.

Среди других требований конгрессменов – подготовка дополнительных украинских пилотов на F-16 и выделение Киеву запрошенных ранее семи систем ПВО Patriot.

В середине мая Politico писало, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по территории России. По данным издания, они хотели заручиться поддержкой конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что такой шаг приведет к трагедии, которая может затронуть все человечество.

В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к «более непосредственному участию» в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы. 

В Кремле назвали слова Зеленского истерикой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано «с крайне неблагоприятным положением» ВСУ в зоне боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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