Группа конгрессменов попросила Пентагон разрешить ВСУ удары оружием США по РФ
Группа американских конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. Об этом говорится в письме законодателей, направленном Остину. Письмо подписали 13 конгрессменов.
«Необходимо, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена позволила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», – сказано в документе.
Отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор» при помощи оружия американского производства.
Среди других требований конгрессменов – подготовка дополнительных украинских пилотов на F-16 и выделение Киеву запрошенных ранее семи систем ПВО Patriot.
В середине мая Politico писало, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по территории России. По данным издания, они хотели заручиться поддержкой конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что такой шаг приведет к трагедии, которая может затронуть все человечество.
В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к «более непосредственному участию» в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы.
В Кремле назвали слова Зеленского истерикой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано «с крайне неблагоприятным положением» ВСУ в зоне боевых действий.