В середине мая Politico писало, что депутаты Верховной рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США отменить запрет на нанесение ударов по территории России. По данным издания, они хотели заручиться поддержкой конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что такой шаг приведет к трагедии, которая может затронуть все человечество.