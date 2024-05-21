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Песков назвал истерикой просьбу Зеленского к Западу об атаках на объекты в РФ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский доходит до истерики, призывая Запад дать разрешение на использование оружия против объектов на территории России, что связано с тяжелым положением дел на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский в последние дни делает много заявлений таких весьма-весьма, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценили интервью Зеленского агентству Reuters.

В интервью украинский президент призвал Запад помочь в перехвате ракет России над Украиной и попросил позволить ему использовать поставляемое вооружение против военной техники на территории РФ.

Страны Запада регулярно оказывают Украине военную помощь, что вызывает критику российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставка вооружений Киеву не повлияет на ход спецоперации, она будет продолжена до достижения ее целей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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