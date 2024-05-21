Песков назвал истерикой просьбу Зеленского к Западу об атаках на объекты в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский доходит до истерики, призывая Запад дать разрешение на использование оружия против объектов на территории России, что связано с тяжелым положением дел на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский в последние дни делает много заявлений таких весьма-весьма, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценили интервью Зеленского агентству Reuters.
В интервью украинский президент призвал Запад помочь в перехвате ракет России над Украиной и попросил позволить ему использовать поставляемое вооружение против военной техники на территории РФ.
Страны Запада регулярно оказывают Украине военную помощь, что вызывает критику российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставка вооружений Киеву не повлияет на ход спецоперации, она будет продолжена до достижения ее целей.