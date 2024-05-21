Кремль: Россия исходит из позиции Путина по вопросу легитимности Зеленского
По вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского Россия исходит из позиции, которая была озвучена на пресс-конференции президента России Владимира Путина в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции. Все это могли слышать, и там все было четко сказано. Из этого мы и исходим», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля по поводу позиции ООН.
До этого в ООН заявили, что Зеленский продолжает считаться законным президентом Украины.
20 мая Песков также заявил, что вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход спецоперации – она продолжается.
17 мая во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. По мнению главы государства, на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
20 мая официально истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Статья 103 конституции Украины ограничивает срок пребывания Зеленского на посту президента пятью годами. Но на данный момент на Украине действует военное положение, которое ограничивает проведение выборов президента и депутатов Верховной рады. При этом военное положение предусматривает не продление полномочий Зеленского, а отмену выборов, что находится в ведении конституционного суда, как и определение внутренней легитимности Зеленского.