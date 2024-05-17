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Путин прокомментировал вопрос легитимности Зеленского

Ведомости

Для России имеет значение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае.

«На этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. <...> Эту оценку прежде всего должен дать конституционный суд», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского.

Путин подчеркнул, что судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями.

В конце апреля украинские СМИ сообщали, что Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады о неназначении президентских выборов. Житель Чернигова подал иск, в котором потребовал признать противоправным бездействие Верховной рады по поводу назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г.

8 мая Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию на Украине. Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истекает 20 мая 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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