Путин прокомментировал вопрос легитимности Зеленского
Для России имеет значение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае.
«На этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. <...> Эту оценку прежде всего должен дать конституционный суд», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского.
Путин подчеркнул, что судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями.
В конце апреля украинские СМИ сообщали, что Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады о неназначении президентских выборов. Житель Чернигова подал иск, в котором потребовал признать противоправным бездействие Верховной рады по поводу назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г.
8 мая Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию на Украине. Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истекает 20 мая 2024 г.