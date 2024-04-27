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СМИ: Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады

Ведомости

Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады о неназначении президентских выборов. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Иск подал житель Чернигова Олег Серик. Он требует признать противоправным бездействие Верховной рады по поводу назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г. Иск обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления.

В исковом заявлении указано, что последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 г., а присягу Владимир Зеленский принял 20 мая 2019 г. Срок полномочий президента истекает 21 мая 2024 г., при этом Верховная рада не назначила следующие выборы президента Украины, нарушив положения п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции страны.

Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.

Зеленский ранее подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Оба срока продлены с 14 февраля по 13 мая 2024 г. Это было 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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