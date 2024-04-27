СМИ: Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады
Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады о неназначении президентских выборов. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Иск подал житель Чернигова Олег Серик. Он требует признать противоправным бездействие Верховной рады по поводу назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г. Иск обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления.
В исковом заявлении указано, что последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 г., а присягу Владимир Зеленский принял 20 мая 2019 г. Срок полномочий президента истекает 21 мая 2024 г., при этом Верховная рада не назначила следующие выборы президента Украины, нарушив положения п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции страны.
Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.
Зеленский ранее подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Оба срока продлены с 14 февраля по 13 мая 2024 г. Это было 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации.