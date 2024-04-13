МВД Украины: граждане имеют на руках до 5 млн единиц оружия
Граждане Украины сейчас имеют на руках от 1 до 5 млн единиц оружия, необходимо сделать так, чтобы это оружие попало на склады, заявил глава МВД республики Игорь Клименко.
«От миллиона до пяти. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан, – приводит слова министра агентство «Укринформ».
На руках у граждан, по словам Клименко, незаконно находится «определенное количество трофейного оружия». Он отметил, что у граждан после принятия Радой соответствующего законопроекта будет возможность зарегистрировать трофейное оружие без обязательств сдавать его до окончания военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Оба срока продлены с 14 февраля по 13 мая 2024 г. Это уже 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации.
В феврале 2022 г. Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия, которым дается право на владение гражданским огнестрельным оружием. Затем сообщалось, что в республике на 37% выросло количество преступлений с применением такого оружия.