МВД Украины: граждане имеют на руках до 5 млн единиц оружия

«От миллиона до пяти. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан, – приводит слова министра агентство «Укринформ».