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МВД Украины: граждане имеют на руках до 5 млн единиц оружия

Ведомости

Граждане Украины сейчас имеют на руках от 1 до 5 млн единиц оружия, необходимо сделать так, чтобы это оружие попало на склады, заявил глава МВД республики Игорь Клименко.

«От миллиона до пяти. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан, – приводит слова министра агентство «Укринформ».

На руках у граждан, по словам Клименко, незаконно находится «определенное количество трофейного оружия». Он отметил, что у граждан после принятия Радой соответствующего законопроекта будет возможность зарегистрировать трофейное оружие без обязательств сдавать его до окончания военного положения. 

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Оба срока продлены с 14 февраля по 13 мая 2024 г. Это уже 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации.

В феврале 2022 г. Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия, которым дается право на владение гражданским огнестрельным оружием. Затем сообщалось, что в республике на 37% выросло количество преступлений с применением такого оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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