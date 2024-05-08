Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию на Украине

Власти страны ввели военное положение 24 февраля 2022 г. – в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Во время действия этого режима временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей конституции Украины, а также внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. С тех пор действие указов регулярно продлевается.