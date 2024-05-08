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Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию на Украине

Ведомости

Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения – 339. За продолжение мобилизации – 336», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Власти страны ввели военное положение 24 февраля 2022 г. – в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Во время действия этого режима временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей конституции Украины, а также внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. С тех пор действие указов регулярно продлевается.

Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истекает 20 мая 2024 г.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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