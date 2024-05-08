Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию на Украине
Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения – 339. За продолжение мобилизации – 336», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Власти страны ввели военное положение 24 февраля 2022 г. – в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Во время действия этого режима временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей конституции Украины, а также внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. С тех пор действие указов регулярно продлевается.
Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истекает 20 мая 2024 г.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.