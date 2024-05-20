Песков: вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход спецоперации
Вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского не влияет на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отразится ли истечение срока полномочий Зеленского на ведении спецоперации.
«Нет, спецоперация продолжается», – сказал он.
Песков напомнил, что о легитимности нахождения у власти Зеленского говорил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Китае. Тогда глава государства заявил, что для России имеет значение легитимность президента Украины. Путин подчеркнул, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
8 мая Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней. Конституция Украины запрещает проведение выборов президента во время действия военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 г.