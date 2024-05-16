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Володин: удары западным оружием по регионам РФ повлекут более мощный ответ

Ведомости

Применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России, разрешить которое Киев пытается убедить Вашингтон, приведет к трагедии, которая может затронуть все человечество. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам РФ потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», – написал Володин, добавив, что западные политики должны сделать все, чтобы избежать мировой катастрофы.

«Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну», – отметил он.

В ночь на 16 мая российские средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и 11 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ.

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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