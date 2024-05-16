Володин: удары западным оружием по регионам РФ повлекут более мощный ответ
Применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России, разрешить которое Киев пытается убедить Вашингтон, приведет к трагедии, которая может затронуть все человечество. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам РФ потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», – написал Володин, добавив, что западные политики должны сделать все, чтобы избежать мировой катастрофы.
«Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну», – отметил он.
В ночь на 16 мая российские средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и 11 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.