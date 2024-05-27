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Власти Франции прокомментировали отправку инструкторов на Украину

Ведомости

Министерство обороны Франции продолжает обсуждать с украинской стороной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждавшихся после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. <…> Это направление продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», – цитирует агентство минобороны Франции.

Ранее 27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что иностранные граждане, которые будут обучать украинцев использовать оружие и военную технику, станут для российских войск законными целями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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