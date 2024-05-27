Власти Франции прокомментировали отправку инструкторов на Украину

«Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждавшихся после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. <…> Это направление продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», – цитирует агентство минобороны Франции.