Власти Франции прокомментировали отправку инструкторов на Украину
Министерство обороны Франции продолжает обсуждать с украинской стороной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
«Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждавшихся после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. <…> Это направление продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», – цитирует агентство минобороны Франции.
Ранее 27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что иностранные граждане, которые будут обучать украинцев использовать оружие и военную технику, станут для российских войск законными целями.