Что стоит за намерением Франции направить военных инструкторов на Украину

Что стоит за намерением Франции направить военных инструкторов на УкраинуПо мнению экспертов, они могут стать законной целью для ВС России
Украина приветствует инициативу Франции по отправке своих военных инструкторов, необходимые документы об их приеме уже подписаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский по итогам видеовстречи, которую они с министром обороны страны Рустемом Умеровым провели с главой минобороны республики Себастьяном Лекорню.
«Радушно приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мной уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», – написал Сырский.
По его мнению, «решимость Франции» побудит и других партнеров сделать аналогичный шаг.
Позже в министерстве обороны Франции заявили, что Париж продолжает обсуждать с украинской стороной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ.
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков считает, что ВСУ могут использовать французских инструкторов и в качестве бойцов тоже. По мнению эксперта, французские военные на Украине станут законной целью для российских войск.
«Если посылается большая группа, то в этом случае у них будут потери, – это очень болезненная вещь для Запада», – говорит Сивков.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов тоже отмечает, что для российских войск французские инструкторы будут законной мишенью, поскольку одна из целей спецоперации – демилитаризация Украины. По его словам, республика также может направить участников Иностранного легиона, то есть граждан не своей страны.
Пока непонятно, чему будут учиться ВСУ у иностранцев, поскольку о поставках нового вида вооружений от Франции не сообщалось, говорит эксперт. Если же такие поставки тайно планируются, то тогда нелогично выглядит анонс об отправке инструкторов, полагает Родионов. В целом он скептически отнесся к словам Сырского.
Решение Франции направить инструкторов непосредственно на украинскую территорию было ожидаемым, они, скорее всего, будут помогать ВСУ в освоении французского оружия, полагает преподаватель Дипломатической академии МИД РФ Андрей Шевелюхин. По его словам, это очередной шаг к эскалации, который укладывается в русло антироссийской политики Эммануэля Макрона. Представители российских силовых и дипломатических структур дадут достойный ответ, уверен он.
Впервые о возможной отправке иностранных военных на Украину президент Франции Эммануэль Макрон заявил 26 февраля. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в боевых действиях. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли, что Макрон в своем выступлении имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
19 марта пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на заявление директора Сергея Нарышкина сообщило о подготовке Франции к отправке порядка 2000 военных на Украину. Минобороны республики тогда опровергло эту информацию.
2 мая Макрон в интервью The Economist снова заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.