Что стоит за намерением Франции направить военных инструкторов на Украину

Пока непонятно, чему будут учиться ВСУ у иностранцев, поскольку о поставках нового вида вооружений от Франции не сообщалось, говорит эксперт. Если же такие поставки тайно планируются, то тогда нелогично выглядит анонс об отправке инструкторов, полагает Родионов. В целом он скептически отнесся к словам Сырского.