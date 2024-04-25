Не менее 75 наемников из Франции участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ
Не менее 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экс-сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», – сказал он.
Чинкуини подчеркнул, что в данный список входят двое мужчин «волонтеров» – правительство представило их как «гуманитарных работников», но он уверен, что они были государственными агентами. Он также отметил, что обладает информацией по поводу других наемников, но пока о них недостаточно сведений для публикации.
В марте Минобороны РФ сообщило, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, с 2022 г. превысило 13 000 человек. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, заявили в ведомстве. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши (2960 человек), Грузии (1042), США (1113), Канады (1005) и Великобритании (822).