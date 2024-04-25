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Не менее 75 наемников из Франции участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ

Ведомости

Не менее 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экс-сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», – сказал он.

Чинкуини подчеркнул, что в данный список входят двое мужчин «волонтеров» – правительство представило их как «гуманитарных работников», но он уверен, что они были государственными агентами. Он также отметил, что обладает информацией по поводу других наемников, но пока о них недостаточно сведений для публикации.

В марте Минобороны РФ сообщило, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, с 2022 г. превысило 13 000 человек. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, заявили в ведомстве. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши (2960 человек), Грузии (1042), США (1113), Канады (1005) и Великобритании (822).

«РИА Новости» раньше писали о военных из Латинской Америки. Четверо граждан Бразилии, которые отправились участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ, считаются погибшими или пропавшими без вести. Также семьи погибших наемников из Колумбии не могут вернуть их тела с Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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