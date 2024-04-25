Не менее 75 наемников из Франции участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ

Чинкуини подчеркнул, что в данный список входят двое мужчин «волонтеров» – правительство представило их как «гуманитарных работников», но он уверен, что они были государственными агентами. Он также отметил, что обладает информацией по поводу других наемников, но пока о них недостаточно сведений для публикации.