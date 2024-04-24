МИД Бразилии: на Украине погибли или пропали без вести четыре наемника
Четверо граждан Бразилии, отправившихся участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ, считаются погибшими или пропавшими без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Бразилии.
«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», – сказал он.
Правительство Бразилии не назвало точное число граждан, которые отправились на Украину. При этом власти страны связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.
«РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ отмечает, что все погибшие наемники прослужили на Украине не более трех месяцев. Среди них – 39-летняя Талита ду Валле, 25-летний Антониу Аситиани, 44-летний Андре Луис Ак Баи и Дуглас Родригес Буригу. Также, по данным СМИ, пропавшим без вести считается наемник Макс Панаву.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены. В частности, в ВСУ вступили 268 военнослужащих из Бразилии, 136 из них погибли.