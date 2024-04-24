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МИД Бразилии: на Украине погибли или пропали без вести четыре наемника

Ведомости

Четверо граждан Бразилии, отправившихся участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ, считаются погибшими или пропавшими без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Бразилии.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», – сказал он. 

Правительство Бразилии не назвало точное число граждан, которые отправились на Украину. При этом власти страны связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь. 

«РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ отмечает, что все погибшие наемники прослужили на Украине не более трех месяцев. Среди них – 39-летняя Талита ду Валле, 25-летний Антониу Аситиани, 44-летний Андре Луис Ак Баи и Дуглас Родригес Буригу. Также, по данным СМИ, пропавшим без вести считается наемник Макс Панаву.

После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 

По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены. В частности, в ВСУ вступили 268 военнослужащих из Бразилии, 136 из них погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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