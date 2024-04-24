МИД Бразилии: на Украине погибли или пропали без вести четыре наемника

По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены. В частности, в ВСУ вступили 268 военнослужащих из Бразилии, 136 из них погибли.