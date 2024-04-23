«РИА Новости»: семьи колумбийских наемников не могут вернуть их тела с Украины
Семьи погибших колумбийских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, не могут вернуть их тела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на родственников погибших военных из Колумбии.
В частности, в марте 2024 г. на Украине погиб экс-военный колумбийской армии Харрисон Астудильо. Он участвовал в боевых действиях один год и три месяца. Двоюродный брат Астудильо рассказал «РИА Новости», что семья до сих пор не получила его тело.
Женщина по имени Лаура (имя было изменено по просьбе собеседницы агентства) утверждает, что смогла вернуть тело своего погибшего мужа. По ее словам, у многих семей их родные числятся пропавшими без вести на Украине.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены. В частности, в ВСУ вступили 430 военнослужащих из Колумбии, 217 из них погибли.