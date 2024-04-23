«РИА Новости»: семьи колумбийских наемников не могут вернуть их тела с Украины

В частности, в марте 2024 г. на Украине погиб экс-военный колумбийской армии Харрисон Астудильо. Он участвовал в боевых действиях один год и три месяца. Двоюродный брат Астудильо рассказал «РИА Новости», что семья до сих пор не получила его тело.