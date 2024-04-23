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«РИА Новости»: семьи колумбийских наемников не могут вернуть их тела с Украины

Ведомости

Семьи погибших колумбийских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, не могут вернуть их тела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на родственников погибших военных из Колумбии.

В частности, в марте 2024 г. на Украине погиб экс-военный колумбийской армии Харрисон Астудильо. Он участвовал в боевых действиях один год и три месяца. Двоюродный брат Астудильо рассказал «РИА Новости», что семья до сих пор не получила его тело.

Женщина по имени Лаура (имя было изменено по просьбе собеседницы агентства) утверждает, что смогла вернуть тело своего погибшего мужа. По ее словам, у многих семей их родные числятся пропавшими без вести на Украине.

После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены. В частности, в ВСУ вступили 430 военнослужащих из Колумбии, 217 из них погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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