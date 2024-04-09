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В СВР заявили о вербовке в тюрьмах США участников наркокартелей для Украины

Ведомости

Американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Заключенным обещают полную амнистию «в расчете на то, что они никогда не вернутся назад». Первые группы бывших американских заключенных могут появиться в зоне боевых действий летом 2024 г. По данным СВР, формирование будет состоять из нескольких сотен латиноамериканцев. Если пилотный проект сочтут удачным, программа будут продолжена «и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация».

После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в январе заявило, что в конфликте на стороне противника приняли участие более 13 500 иностранцев, свыше 5900 их них погибли.

В марте в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что В России объявили в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ) привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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