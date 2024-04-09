В СВР заявили о вербовке в тюрьмах США участников наркокартелей для Украины

Заключенным обещают полную амнистию «в расчете на то, что они никогда не вернутся назад». Первые группы бывших американских заключенных могут появиться в зоне боевых действий летом 2024 г. По данным СВР, формирование будет состоять из нескольких сотен латиноамериканцев. Если пилотный проект сочтут удачным, программа будут продолжена «и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация».