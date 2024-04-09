В СВР заявили о вербовке в тюрьмах США участников наркокартелей для Украины
Американские ЧВК под руководством управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Заключенным обещают полную амнистию «в расчете на то, что они никогда не вернутся назад». Первые группы бывших американских заключенных могут появиться в зоне боевых действий летом 2024 г. По данным СВР, формирование будет состоять из нескольких сотен латиноамериканцев. Если пилотный проект сочтут удачным, программа будут продолжена «и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация».
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в январе заявило, что в конфликте на стороне противника приняли участие более 13 500 иностранцев, свыше 5900 их них погибли.
В марте в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что В России объявили в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ) привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.