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Шольц исключил появление ядерного оружия у Евросоюза

Ведомости

Появление у Евросоюза ядерного оружия исключено. Об этом в своей статье в издании Economist написал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ранее в этом году я говорил, что мы должны укрепить НАТО – мы должны укрепить европейскую опору нашего сдерживания. Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет – это просто нереально», – сказано в статье.

Шольц отметил, что странам Евросоюза необходимо обсудить, как получить правильное сочетание для защиты Европы и сдерживания агрессии. Он сообщил, что ЕС рассматривает противовоздушную и противоракетную оборону, а также инструменты кибербезопасности, космические и высокоточные ударные возможности.

23 мая Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его польский коллега Дональд Туск написали председателю Еврокомиссии, что ЕС нужна новая «флагманская программа», такая как европейский щит ПВО. Лидеры двух стран также попросили обсудить этот вопрос на саммите ЕС в конце июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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