Шольц исключил появление ядерного оружия у Евросоюза
Появление у Евросоюза ядерного оружия исключено. Об этом в своей статье в издании Economist написал канцлер Германии Олаф Шольц.
«Ранее в этом году я говорил, что мы должны укрепить НАТО – мы должны укрепить европейскую опору нашего сдерживания. Чтобы внести ясность: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет – это просто нереально», – сказано в статье.
Шольц отметил, что странам Евросоюза необходимо обсудить, как получить правильное сочетание для защиты Европы и сдерживания агрессии. Он сообщил, что ЕС рассматривает противовоздушную и противоракетную оборону, а также инструменты кибербезопасности, космические и высокоточные ударные возможности.
23 мая Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его польский коллега Дональд Туск написали председателю Еврокомиссии, что ЕС нужна новая «флагманская программа», такая как европейский щит ПВО. Лидеры двух стран также попросили обсудить этот вопрос на саммите ЕС в конце июня.