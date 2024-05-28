Премьер Чехии счел возможным использование иностранного оружия для ударов по РФ
Использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно, заявил на брифинге премьер-министр Чехии Петр Фиала. Трансляцию брифинга вел ČTK.
«Она [Украина] совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны», – считает Фиала.
28 мая глава внешней политики Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС 28 мая обсудят вопрос снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по России.
27 мая чиновник сообщил, что министры иностранных дел ЕС провели заседание по этой теме. Вопрос начал активно обсуждаться членами объединения после того, как 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Спустя несколько дней он также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься отправкой Киеву оружия «непрерывным потоком», обучать военных и финансировать всю эту деятельность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Столтенберга, заметил, что силы альянса уже находятся в прямой конфронтации с Россией и продолжают повышать градус эскалации.