Премьер Чехии счел возможным использование иностранного оружия для ударов по РФ

27 мая чиновник сообщил, что министры иностранных дел ЕС провели заседание по этой теме. Вопрос начал активно обсуждаться членами объединения после того, как 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Спустя несколько дней он также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься отправкой Киеву оружия «непрерывным потоком», обучать военных и финансировать всю эту деятельность.