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Столтенберг объявил о создании постоянной структуры для поставок оружия Украине

Ведомости

На саммите в Вашингтоне НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься поставками оружия Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Временные, краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», – сказал он во время сессии парламентской ассамблеи НАТО (цитата по ТАСС).

По словам генсека, структура возьмет на себя координацию, предоставление помощи и обучение украинских военнослужащих, организацию поставок вооружения и их финансирование. Ее бюджет еще не согласован. Столтенберг также отметил, что поставки оружия на Украину должны идти «непрерывным потоком» – задержки и невыполненные обещания привели к серьезным последствиям.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне пройдет 9-11 июля. 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году, но в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать ей «значительную поддержку».

2 мая стало известно, что Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение указанного времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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