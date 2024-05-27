Столтенберг объявил о создании постоянной структуры для поставок оружия Украине
На саммите в Вашингтоне НАТО создаст постоянную структуру, которая будет заниматься поставками оружия Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Временные, краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», – сказал он во время сессии парламентской ассамблеи НАТО (цитата по ТАСС).
По словам генсека, структура возьмет на себя координацию, предоставление помощи и обучение украинских военнослужащих, организацию поставок вооружения и их финансирование. Ее бюджет еще не согласован. Столтенберг также отметил, что поставки оружия на Украину должны идти «непрерывным потоком» – задержки и невыполненные обещания привели к серьезным последствиям.
Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне пройдет 9-11 июля. 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году, но в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать ей «значительную поддержку».
2 мая стало известно, что Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение указанного времени.