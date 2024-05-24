НАТО не пригласит Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне
НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет «РИА Новости».
Госдеп не ожидает, что Украину пригласят присоединиться к альянсу, заявил он. Но, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать «значительную поддержку» в отношении Украины.
В апреле госдеп США также сообщал, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий. Для вступление Украины в альянс необходимо выполнение двух условий: согласие с ее вступлением всех членов альянса и завершение вооруженного конфликта в стране.
29 апреля постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не планирует направлять Украине приглашение на вступление. Североатлантический альянс, чей саммит пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, не будет готов пригласить Украину. Аналогичная ситуация сложилась летом 2023 г. При этом Смит ожидает, что на предстоящем саммите союзники выстроят мост к членству Украины в НАТО, выдвинув конкретный план.