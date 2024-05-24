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НАТО не пригласит Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне

Ведомости

НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет «РИА Новости».

Госдеп не ожидает, что Украину пригласят присоединиться к альянсу, заявил он. Но, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать «значительную поддержку» в отношении Украины.

В апреле госдеп США также сообщал, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий. Для вступление Украины в альянс необходимо выполнение двух условий: согласие с ее вступлением всех членов альянса и завершение вооруженного конфликта в стране.

29 апреля постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не планирует направлять Украине приглашение на вступление. Североатлантический альянс, чей саммит пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, не будет готов пригласить Украину. Аналогичная ситуация сложилась летом 2023 г. При этом Смит ожидает, что на предстоящем саммите союзники выстроят мост к членству Украины в НАТО, выдвинув конкретный план.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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