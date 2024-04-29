Постпред США при НАТО: альянс не пригласит Украину в свои ряды на летнем саммите

В феврале Смит уже заявляла, что НАТО не пригласит Украину к членству на саммите в Вашингтоне. 8 апреля постпред США при НАТО отмечала, что для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. В этот же день представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.