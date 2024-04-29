Постпред США при НАТО: альянс не пригласит Украину в свои ряды на летнем саммите
НАТО не планирует направлять Украине приглашение на вступление в альянс на летнем саммите. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе выступления по телемосту в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) в Вашингтоне.
По словам Смит, Североатлантический альянс не был готов направить Украине официальное приглашение на получение членства летом 2023 г. Дипломат считает, что этим летом ситуация повторится.
«Я ожидаю, что союзники [на предстоящем саммите] выстроят мост к членству, предложив Украине конкретный [план], позволяющий ей еще больше приблизиться к альянсу», – сказала Смит (цитата по ТАСС).
В феврале Смит уже заявляла, что НАТО не пригласит Украину к членству на саммите в Вашингтоне. 8 апреля постпред США при НАТО отмечала, что для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. В этот же день представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.
5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники писало, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита, так как альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.».
В конституции Украины закреплена формулировка о курсе страны в ЕС и НАТО. Российские власти неоднократно говорили об угрозе безопасности России из-за возможного вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в июле 2023 г. заявлял, что такие намерения Киева являются одной из причин проведения спецоперации.