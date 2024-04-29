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Постпред США при НАТО: альянс не пригласит Украину в свои ряды на летнем саммите

Ведомости

НАТО не планирует направлять Украине приглашение на вступление в альянс на летнем саммите. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе выступления по телемосту в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) в Вашингтоне.

По словам Смит, Североатлантический альянс не был готов направить Украине официальное приглашение на получение членства летом 2023 г. Дипломат считает, что этим летом ситуация повторится.

«Я ожидаю, что союзники [на предстоящем саммите] выстроят мост к членству, предложив Украине конкретный [план], позволяющий ей еще больше приблизиться к альянсу», – сказала Смит (цитата по ТАСС).

В феврале Смит уже заявляла, что НАТО не пригласит Украину к членству на саммите в Вашингтоне. 8 апреля постпред США при НАТО отмечала, что для вступления Украины в альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. В этот же день представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.

5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники писало, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита, так как альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.».

В конституции Украины закреплена формулировка о курсе страны в ЕС и НАТО. Российские власти неоднократно говорили об угрозе безопасности России из-за возможного вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в июле 2023 г. заявлял, что такие намерения Киева являются одной из причин проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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