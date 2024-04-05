NYT: Украину не пригласят в июле в НАТО из-за позиции США и Германии
Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижению российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.
NYT отмечает, что альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.». По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита в июле. Западные страны намерены дать понять Киеву, какие условия необходимо выполнить для начала переговоров о присоединении, пишет NYT.
Газета указывает на ситуацию в зоне боевых действий и развивающееся наступление Вооруженных сил (ВС) РФ, отмечая, что перспектива поражения Украины становится «все более реальной».
4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. По его словам, сейчас США и союзники стремятся «создать мост» для этого, оказывая Киеву поддержку, пока власти Украины проводят реформы для присоединения к альянсу.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. При этом еще в сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». По его словам, страна близка к альянсу как никогда.