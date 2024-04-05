Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с началом фильма про апокалипсис
Идея о вступлении Украины в НАТО буквально напоминает начало фильма о ядерном апокалипсисе. Такое заявление сделал бизнесмен Илон Маск в X.
«Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», – написал он, комментируя утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена, что Украина «станет членом НАТО».
4 апреля Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции госсекретарь США заявил, что Украина станет членом НАТО. По его словам, сейчас США и союзники стремятся «создать мост» для этого, оказывая Киеву поддержку, пока власти Украины проводят реформы для присоединения к альянсу.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. При этом еще в сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». По его словам, страна близка к альянсу как никогда.