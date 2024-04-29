Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

26 апреля Столтенберг признал, что страны НАТО не оказали Украине той поддержки, которую обещали. «Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали той поддержки, которую обещали. В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.