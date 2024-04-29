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Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

О визите Столтенберга на Украину заранее не объявлялось. На сайте НАТО транслируется пресс-конференция, в ходе которой генсек НАТО отвечает на вопросы журналистов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

26 апреля Столтенберг признал, что страны НАТО не оказали Украине той поддержки, которую обещали. «Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали той поддержки, которую обещали. В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.

По его словам, после встречи Зеленского с министрами обороны стан НАТО союзники признали срочность ситуации и согласились усилить поддержку. Столтенберг приветствовал тот факт, что конгресс США одобрил выделение более $60 млрд на новую военную помощь для Украины.

19 апреля генсек НАТО сообщил, что министры обороны стран альянса согласились передать Украине больше средств ПВО. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно отправить на Украину даже то оружие, которое необходимо для собственной обороны.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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